Житель Красноярска в знак уважения сделал татуировку в виде портрета губернатора Александра Усса

СЕГОДНЯ 14:11 2019-04-07T14:11:58+03:00

Молодой человек сделал тату в знак уважения к губернатору Фото: Денис Кривосудов

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Долго искать модель для нанесения новой татуировки тату-мастеру Денису Кривосудову не пришлось. Стать обладателем портрета губернатора Александра Усса на своем теле пожелал 22-летний парень из Красноярска.

Напомним, ранее Денис Кривосудов сделал тату с портретом главы города Сергея Еремина другому своему клиенту. Тот признался, что решился на такой шаг в знак благодарности за благоустройство.

Результат своей работы так понравился мастеру, что уже через пару дней он представил новый эскиз - портрет губернатора края Александра Усса. Оставалось только найти достойного для его нанесения.

- Эта татуировка для самого настоящего сибиряка, готового всю жизнь носить на себе портрет губернатора, - пояснял Кривосудов.

Задумка удалась! Клиент пожелал получить портрет губернатора на ноге. Причина? Оказалось, что молодой человек уважает главу края за преобразившийся проспект Мира.

Сам тату-мастер доволен проделанной работой. И уверен, что если губернатор увидит татуировку, то ему понравится. Денис не собирается останавливаться на достигнутом. В планах у него подготовить эскизы с деятелями красноярской культуры. Кто знает, может кто-то пожелает «набить» себе портрет с Андреем Поздеевым?

Татуировку с изображением Главы города мужчина сделал в знак благодарности за благоустройство Фото: Денис Кривосудов

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ИСТОЧНИК KP.RU