Житель Красноярска в знак уважения сделал татуировку в виде портрета губернатора Александра Усса
Долго искать модель для нанесения новой татуировки тату-мастеру Денису Кривосудову не пришлось. Стать обладателем портрета губернатора Александра Усса на своем теле пожелал 22-летний парень из Красноярска.
Напомним, ранее Денис Кривосудов сделал тату с портретом главы города Сергея Еремина другому своему клиенту. Тот признался, что решился на такой шаг в знак благодарности за благоустройство.
Результат своей работы так понравился мастеру, что уже через пару дней он представил новый эскиз - портрет губернатора края Александра Усса. Оставалось только найти достойного для его нанесения.
- Эта татуировка для самого настоящего сибиряка, готового всю жизнь носить на себе портрет губернатора, - пояснял Кривосудов.
Задумка удалась! Клиент пожелал получить портрет губернатора на ноге. Причина? Оказалось, что молодой человек уважает главу края за преобразившийся проспект Мира.
Сам тату-мастер доволен проделанной работой. И уверен, что если губернатор увидит татуировку, то ему понравится. Денис не собирается останавливаться на достигнутом. В планах у него подготовить эскизы с деятелями красноярской культуры. Кто знает, может кто-то пожелает «набить» себе портрет с Андреем Поздеевым?
Татуировку с изображением Главы города мужчина сделал в знак благодарности за благоустройство Фото: Денис Кривосудов
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ИСТОЧНИК KP.RU