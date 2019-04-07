2019-04-07T12:38:45+03:00
Общество

В Красноярске световое шоу на набережной и вантовом мосту перевели на летний режим работы

В какие часы красноярцы смогу наблюдать разноцветные огни?
Ольга КОСТИНА
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Расписание светового шоу поменялосьРасписание светового шоу поменялосьФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске подсветку набережной и Виноградовского вантового моста переводят на летний режим работы. Напомним, зимой световое шоу включали в 8, 9 и 10 вечера. Красноярцам очень полюбилось это зрелище. Каждый вечер кто-нибудь выкладывал итог своей прогулки по набережной. И обязательно фото на фоне разноцветных огней. Что же изменится?

- Световой день увеличивается с каждым днем, вот и подсветка набережной и вантового моста переходит на летний режим, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в городской администрации.

Сейчас праздничный режим с музыкальным сопровождением будет работать только по выходным в 22.00 и 23.00. Только не так долго, как хотелось бы: продлится эта красота от 5 до 8 минут.

В праздничные дни за игрой огней под приятные музыкальные композиции можно будет наблюдать каждые полчаса с 8 до 10 вечера: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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