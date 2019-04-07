В Красноярске под колеса маршрутки попал мужчина

СЕГОДНЯ 11:20 2019-04-07T11:20:14+03:00

Сейчас он находится в больнице

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В Красноярске на улице Аэровокзальная сегодня, 7 апреля, пешеход попал под колеса маршрутки. Фото с места происшествия опубликовали в социальных сетях. Очевидцы уверяют, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Это позже подтвердили и дорожные полицейские.

- Утром 45-летний мужчина перебегал дорогу в тридцати метрах от пешеходного перехода и его сбил автобус 50 маршрута, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД края. – Пострадавшего госпитализировали в Краевую клиническую больницу, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Пользователи соцсетей сейчас бурно обсуждают случившееся. Причем, все единогласно уверяют, что пешеход виноват. А вот в вопросе, у кого больше ответственности на дороге, мнения разделились.

«Переходил бы по пешеходному переходу, был бы жив. А так получил, что хотел».

«На своем опыте знаю, что пешеход тут сам виноват, транспортное средство является средством повышенной опасности, переходить дороги надо в положенных местах».

«Автомобиль и есть средство повышенной опасности, водителям нужно быть внимательнее».

«Не факт что живым будешь на зебре, стою до последнего, пока не остановятся все полосы обычно».

Кто прав, кто виноват еще предстоит установить компетентным органам во время выяснения обстоятельств этого происшествия.

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU