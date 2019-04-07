Новым тренером красноярского ХК «Сокол» стал Владислав Хромых
Красноярцам представили нового тренера красноярского хоккейного клуба «Сокол». Им стал известный российский специалист Владислав Хромых. Ранее он был наставником студенческой сборной России на Зимней универсиаде - 2019.
Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Крайспорта, в тренерский штаб «крылатых» также вошел Денис Баев, являвшийся ассистентом Владислава Хромых на Студенческих играх.
– Мы давно знаем «Сокол», следим за ним, много игр друг против друга сыграли, - прокомментировал свое назначение сам Владислав Хромых. - Перед командой поставлены амбициозные цели и задачи, поэтому, когда поступило предложение, мы сразу на него откликнулись. Предстоит проделать большую, серьезную работу.
Новый тренер намерен прививать команде «современный агрессивный хоккей».
Андрей Никишов продолжат работу в «Соколе»: ему предстоит совмещать обязанности генерального менеджера клуба и тренера. Роман Кривомазов будет отвечать за подготовку вратарей.
ИСТОЧНИК KP.RU