Новым тренером красноярского ХК «Сокол» стал Владислав Хромых

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-07T11:00:57+03:00

Ранее он был наставником сборной России на Студенческих играх

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Красноярцам представили нового тренера красноярского хоккейного клуба «Сокол». Им стал известный российский специалист Владислав Хромых. Ранее он был наставником студенческой сборной России на Зимней универсиаде - 2019.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Крайспорта, в тренерский штаб «крылатых» также вошел Денис Баев, являвшийся ассистентом Владислава Хромых на Студенческих играх.

– Мы давно знаем «Сокол», следим за ним, много игр друг против друга сыграли, - прокомментировал свое назначение сам Владислав Хромых. - Перед командой поставлены амбициозные цели и задачи, поэтому, когда поступило предложение, мы сразу на него откликнулись. Предстоит проделать большую, серьезную работу.

Новый тренер намерен прививать команде «современный агрессивный хоккей».

Андрей Никишов продолжат работу в «Соколе»: ему предстоит совмещать обязанности генерального менеджера клуба и тренера. Роман Кривомазов будет отвечать за подготовку вратарей.

ИСТОЧНИК KP.RU