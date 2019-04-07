2019-04-07T10:23:57+03:00
Происшествия

На трассе в Красноярском крае пьяный водитель бросился с кулаками на пострадавших по его вине людей

После ДТП потребовалась госпитализация женщине и двум ее маленьким сыновьям
Ольга КОСТИНА
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В ДТП пострадали три человека Фото: ЧП-КрасноярскВ ДТП пострадали три человека Фото: ЧП-Красноярск
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На 15 километре трассы Красноярск - Енисейск (в районе Старцево) накануне, 6 апреля, произошла серьезная авария. Информация об этом появилась в соцсетях. А позже «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД рассказали более подробно, как все произошло.

Автомобиль «Nissan Cefiro» двигался в сторону краевого центра. Около восьми вечера водитель не справился с управлением и протаранил двигающуюся в том же направлении иномарку «Mazda Demio». От удара машина вылетела в кювет, где несколько раз перевернулась. В салоне в этот момент находилась семья с двумя детьми.

Очевидцы утверждают, что предполагаемый виновник и его пассажирка были пьяны. После случившегося он повел себя неадекватно.

«Водитель Цефиро вместе с пассажиркой пьяные, продули 1,8. При ГИБДД начал лезть в драку на потерпевшего, оттащили».

Водитель бросился в драку Фото: ЧП-Красноярск

Водитель бросился в драку Фото: ЧП-Красноярск

Женщину и ее двух сыновей 9 и 6 лет из автомобиля «Mazda Demio» госпитализировали в 20-ю больницу.

- Это мои знакомые, - рассказала Елена. - Все живы, получили множественные ушибы, женщина с сотрясением мозга, мальчиков пока оставили в больнице тоже с подозрением на сотрясение мозга. Отец позже почувствовал боль в позвоночнике.

Свидетели случившегося до сих пор не могут прийти в себя от шока. Они и не надеялись, что в перевернувшейся машине кто-то выживет. К счастью, обошлось без жертв.

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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