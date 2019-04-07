2019-04-07T08:24:11+03:00
Происшествия

Выкололи глаз, сожгли шерсть, пытались задушить: в Канске живодеры устроили жестокую расправу над домашним котом

Еще неизвестно, выживет ли несчастное животное после всех этих издевательств
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Таким малыш был перед прогулкой Фото: Жесть КанскаТаким малыш был перед прогулкой Фото: Жесть Канска
Изменить размер текста:

В Канске жители требуют наказать живодеров, устроивших жестокую расправу над домашним котом.

Несколько дней назад рыжего пушистого красавчика, любимца семьи, выпустили на улицу погулять. Он сразу ринулся навстречу новым приключениям. Но назад не явился ни в этот день, ни на следующий. Хозяин обходил окрестности в поисках своего питомца, расспрашивал соседей: не видели ли?

- Кссс! Рыжик! – звал котика, но все тщетно.

Нашелся малыш почти через неделю. Но в каком состоянии! Он был скорее мертв, чем жив. И сделали это… люди, если их можно так назвать. Пост отчаяния и гнева опубликовал в социальных сетях его хозяин.

«… «люди», кто ВЫ?!!! Какую цель вы преследовали, делая подобное с моим котом, безобидным и добрым, который просто вышел погулять. Нашел я его лишь через 5 дней в таком вот состоянии. Моего кота лишили глаза, скорее всего, выкололи, спалили огнем шерсть, усы и обожгли слизистые (нос и рот) в области шеи следы от удавки. Для чего!!!?».

Из этических соображений «Комсомольская правда» - Красноярск не публикует фотографию изувеченного кота без ретуши. Поверьте, зрелище печальное. До слез. У бедняги обожжена вся мордочка, некогда длинные усы опалены и торчат, как горелая проволока. Единственный уцелевший глаз прищурен и в нем застыло страдание. Нос – сплошной ожог.

Но хозяин надеется, что его любимец выживет. Хотя сейчас сложно делать какие-то прогнозы. Необходимо серьезное и долгое лечение.

Над котом долго и изощренно издевались Фото: Жесть Канска

Над котом долго и изощренно издевались Фото: Жесть Канска

Тем временем соцсети кипят от возмущения:

«Сколько зла на свете. Никогда не понимал издевательств над животными».

«Котик, держись, выздоравливай! Хозяину терпения и сил. Страшнее и опаснее человека, нет существ. В который раз убеждаюсь…».

«Руки бы оторвать!»

«Сейчас пишу вам и слезы на глазах. Как кот? Сколько стоит лечение? Можно спасти?».

«Бедняжка, бедный котенок. Почему люди такие жестокие стали?».

«Очередная работа каких-нибудь малолеток…».

Неравнодушные люди предлагают свою помощь, в том числе и финансовую. И надеются, что тех, кто такое сотворил с беззащитным котом, настигнет справедливое возмездие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе в Красноярском крае пьяный водитель бросился с кулаками на пострадавших по его вине людей
В Шарыпово спасатели вытащили провалившуюся в яму собаку
Житель Тувы забрал у родственницы в счет долга автомобиль и попал под следствие
Красноярцам на предстоящей неделе пообещали переменчивую погоду
Они по всему городу! Красноярцы массово жалуются на укусы клещей
Минэкологии будет следить за ассенизаторами с помощью камер
Жительница Красноярска заплатила долг в 800 000 рублей, чтобы поехать в Пхукет
В Красноярске оштрафуют бизнесмена, который тайком сваливал мусор на остановке
Красноярцы выступили за увеличение штрафов за парковку на газонах
Трое в аэролодке: рыбаков на перевернувшемся катере спасли с красноярского водохранилища
Может быть опасен: депутаты горсовета Красноярска требуют проверить «Бионорд»
Получал зарплату в отпуске: прокурорам не удалось лишить мандата депутата Заксобрания Ивана Серебрякова
В Хакасии муж пытался отучить жену от алкоголизма и случайно убил ее
В Туве спасатели вывезли из тайги тяжелобольного геодезиста
В Ачинске девушка обокрала 90-летнего ветерана на 102 тысячи рублей
В Красноярске начинают будить фонтаны
В Красноярске лесозаготовитель полгода не платил зарплату своему юристу
В Красноярске ребенок сбежал из дома в тапочках: нашли возле Часовни
В воскресенье 7 апреля в центре Красноярска ограничат движение транспорта
Пират из Канска разорил мирового разработчика IT-программ на 372 тысячи рублей
На севере Красноярского края по вине отца тяжело ранен 11-летний ребенок
Власти Красноярска заставят подрядчиков перекладывать брусчатку за свой счет
Улыбайтесь, вас снимают: в Красноярске ГИБДД следит за нарушителями с помощью дрона