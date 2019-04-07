Выкололи глаз, сожгли шерсть, пытались задушить: в Канске живодеры устроили жестокую расправу над домашним котом

СЕГОДНЯ 07:58 2019-04-07T08:24:11+03:00

Еще неизвестно, выживет ли несчастное животное после всех этих издевательств

Изменить размер текста: A A

В Канске жители требуют наказать живодеров, устроивших жестокую расправу над домашним котом.

Несколько дней назад рыжего пушистого красавчика, любимца семьи, выпустили на улицу погулять. Он сразу ринулся навстречу новым приключениям. Но назад не явился ни в этот день, ни на следующий. Хозяин обходил окрестности в поисках своего питомца, расспрашивал соседей: не видели ли?

- Кссс! Рыжик! – звал котика, но все тщетно.

Нашелся малыш почти через неделю. Но в каком состоянии! Он был скорее мертв, чем жив. И сделали это… люди, если их можно так назвать. Пост отчаяния и гнева опубликовал в социальных сетях его хозяин.

«… «люди», кто ВЫ?!!! Какую цель вы преследовали, делая подобное с моим котом, безобидным и добрым, который просто вышел погулять. Нашел я его лишь через 5 дней в таком вот состоянии. Моего кота лишили глаза, скорее всего, выкололи, спалили огнем шерсть, усы и обожгли слизистые (нос и рот) в области шеи следы от удавки. Для чего!!!?».

Из этических соображений «Комсомольская правда» - Красноярск не публикует фотографию изувеченного кота без ретуши. Поверьте, зрелище печальное. До слез. У бедняги обожжена вся мордочка, некогда длинные усы опалены и торчат, как горелая проволока. Единственный уцелевший глаз прищурен и в нем застыло страдание. Нос – сплошной ожог.

Но хозяин надеется, что его любимец выживет. Хотя сейчас сложно делать какие-то прогнозы. Необходимо серьезное и долгое лечение.

Над котом долго и изощренно издевались Фото: Жесть Канска

Тем временем соцсети кипят от возмущения:

«Сколько зла на свете. Никогда не понимал издевательств над животными».

«Котик, держись, выздоравливай! Хозяину терпения и сил. Страшнее и опаснее человека, нет существ. В который раз убеждаюсь…».

«Руки бы оторвать!»

«Сейчас пишу вам и слезы на глазах. Как кот? Сколько стоит лечение? Можно спасти?».

«Бедняжка, бедный котенок. Почему люди такие жестокие стали?».

«Очередная работа каких-нибудь малолеток…».

Неравнодушные люди предлагают свою помощь, в том числе и финансовую. И надеются, что тех, кто такое сотворил с беззащитным котом, настигнет справедливое возмездие.

ИСТОЧНИК KP.RU