Житель Тувы забрал у родственницы в счет долга автомобиль и попал под следствие

СЕГОДНЯ 06:01 2019-04-07T06:01:49+03:00

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Житель Кызыла решил вернуть свои деньги и в итоге попал под следствие за самоуправство. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МВД Тувы.

30 марта в дежурную часть обратилась 30-летняя женщина с заявлением о том, что один из родственников забрал ее машину. Позже выяснилось, что она задолжала «похитителю» 296 тысяч рублей еще с прошлого года. Не дождавшись возврата долга, мужчина пошел на кардинальные меры: в счет возмещения долга забрал автомобиль должницы, который стоит около 800 тысяч рублей.

- Для проведения следственных действий мужчина был доставлен в полицию, где дал признательные показания, - рассказали в пресс-службе МВД Республики. - В ходе обыска, по месту жительства подозреваемого, была обнаружена и изъята автомашина заявительницы.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье 330 «самоуправство». Подозреваемому грозит арест до шести месяцев. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU