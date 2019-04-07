2019-04-07T06:01:49+03:00
Происшествия

Житель Тувы забрал у родственницы в счет долга автомобиль и попал под следствие

За самоуправство ему предстоит ответить перед судом
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Подозреваемому грозит арест до шести месяцевПодозреваемому грозит арест до шести месяцевФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Житель Кызыла решил вернуть свои деньги и в итоге попал под следствие за самоуправство. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МВД Тувы.

30 марта в дежурную часть обратилась 30-летняя женщина с заявлением о том, что один из родственников забрал ее машину. Позже выяснилось, что она задолжала «похитителю» 296 тысяч рублей еще с прошлого года. Не дождавшись возврата долга, мужчина пошел на кардинальные меры: в счет возмещения долга забрал автомобиль должницы, который стоит около 800 тысяч рублей.

- Для проведения следственных действий мужчина был доставлен в полицию, где дал признательные показания, - рассказали в пресс-службе МВД Республики. - В ходе обыска, по месту жительства подозреваемого, была обнаружена и изъята автомашина заявительницы.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье 330 «самоуправство». Подозреваемому грозит арест до шести месяцев. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярцам на предстоящей неделе пообещали переменчивую погоду
Они по всему городу! Красноярцы массово жалуются на укусы клещей
Минэкологии будет следить за ассенизаторами с помощью камер
Жительница Красноярска заплатила долг в 800 000 рублей, чтобы поехать в Пхукет
В Красноярске оштрафуют бизнесмена, который тайком сваливал мусор на остановке
Красноярцы выступили за увеличение штрафов за парковку на газонах
Трое в аэролодке: рыбаков на перевернувшемся катере спасли с красноярского водохранилища
Может быть опасен: депутаты горсовета Красноярска требуют проверить «Бионорд»
Получал зарплату в отпуске: прокурорам не удалось лишить мандата депутата Заксобрания Ивана Серебрякова
В Хакасии муж пытался отучить жену от алкоголизма и случайно убил ее
В Туве спасатели вывезли из тайги тяжелобольного геодезиста
В Ачинске девушка обокрала 90-летнего ветерана на 102 тысячи рублей
В Красноярске начинают будить фонтаны
В Красноярске лесозаготовитель полгода не платил зарплату своему юристу
В Красноярске ребенок сбежал из дома в тапочках: нашли возле Часовни
В воскресенье 7 апреля в центре Красноярска ограничат движение транспорта
Пират из Канска разорил мирового разработчика IT-программ на 372 тысячи рублей
На севере Красноярского края по вине отца тяжело ранен 11-летний ребенок
Власти Красноярска заставят подрядчиков перекладывать брусчатку за свой счет
Улыбайтесь, вас снимают: в Красноярске ГИБДД следит за нарушителями с помощью дрона