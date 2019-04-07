Красноярцам на предстоящей неделе пообещали переменчивую погоду

СЕГОДНЯ 05:06 2019-04-07T05:06:59+03:00

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В Красноярске сегодня, 7 апреля, по прогнозам специалистов Среднесибирского УГМС ожидается до +9 градусов. Переменная облачность, без осадков. Но к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

А какой будет предстоящая неделя? Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в красноярском Гидрометцентре.

Итак, первый рабочий день обещает быть солнечным. После обеда на небе появятся облака. Но будет без осадков и до +6 градусов. Ночью похолодает до -3 градусов. Во вторник, 9 апреля, в светлое время суток потеплеет до +10 градусов. В ночные часы небольшая облачность и до -1 градуса. В среду, 10 апреля, столбики термометров поднимутся до +11 градусов. Это будет самый теплый день недели, только вот солнышко скроется за облаками. Но ночью ожидается уже -3 градусов и пройдет кратковременный снег. В четверг, 11 апреля, днем всего +5 градусов, облачно с прояснения ми кратковременный дождь. Подует северный ветер до 2 м/с. В темное время суток до -5 градусов. В пятницу, 12 апреля, синоптики прогнозируют до +8 градусов днем, ночью до -5 градусов. В субботу, 13 апреля, днем до +8 градусов. Кратковременный дождь. Будет дуть сильный западный ветер до 8 м/с.

На автодорогах центральных и южных районов Красноярского края ночью и утром местами сохраняется гололедица. Будьте предельно внимательны на дорогах и не нарушайте правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU