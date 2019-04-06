Они по всему городу! Красноярцы массово жалуются на укусы клещей

СЕГОДНЯ 14:05 2019-04-06T14:25:03+03:00

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Если вы думаете, что кклеща можно подхватить только в лесу или степи, глубоко заблуждаетесь! В Красноярске, в черте города, за минувшую неделю клещи атаковали людей 11 раз - во всех случаях пострадавшим понадобилась помощь медиков.

Как рассказали в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю, небывалая активность клеща в этом году связана с ранним потеплением. Чаще всего клещи атакуют в Северном, Солнечном, Академгородке и на Базаихе. В зоне риска - дети! Ведь в 6 случаях из 11 зафиксированных именно дети стали жертвами нападения клеща. Эпидемиологи напоминают, что основной мерой предосторожности и главной защитой от клеща является своевременная прививка. Клещ, кстати, переносит не одно смертельно опасное заболевание - множество.

В случае, если вас укусил клещ, незамедлительно необходимо поставить инъекцию иммуноглобулина. Сделать это можно в Центре гигиены и эпидемиологии на Сопочной, 38.

ИСТОЧНИК KP.RU