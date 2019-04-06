2019-04-06T14:25:03+03:00
Общество

Они по всему городу! Красноярцы массово жалуются на укусы клещей

За неделю зафиксировано 11 случаев
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Они по всему городу! Красноярцы массово жалуются на укусы клещейОни по всему городу! Красноярцы массово жалуются на укусы клещейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Если вы думаете, что кклеща можно подхватить только в лесу или степи, глубоко заблуждаетесь! В Красноярске, в черте города, за минувшую неделю клещи атаковали людей 11 раз - во всех случаях пострадавшим понадобилась помощь медиков.

Как рассказали в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю, небывалая активность клеща в этом году связана с ранним потеплением. Чаще всего клещи атакуют в Северном, Солнечном, Академгородке и на Базаихе. В зоне риска - дети! Ведь в 6 случаях из 11 зафиксированных именно дети стали жертвами нападения клеща. Эпидемиологи напоминают, что основной мерой предосторожности и главной защитой от клеща является своевременная прививка. Клещ, кстати, переносит не одно смертельно опасное заболевание - множество.

В случае, если вас укусил клещ, незамедлительно необходимо поставить инъекцию иммуноглобулина. Сделать это можно в Центре гигиены и эпидемиологии на Сопочной, 38.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минэкологии будет следить за ассенизаторами с помощью камер
Жительница Красноярска заплатила долг в 800 000 рублей, чтобы поехать в Пхукет
В Красноярске оштрафуют бизнесмена, который тайком сваливал мусор на остановке
Красноярцы выступили за увеличение штрафов за парковку на газонах
Трое в аэролодке: рыбаков на перевернувшемся катере спасли с красноярского водохранилища
Может быть опасен: депутаты горсовета Красноярска требуют проверить «Бионорд»
Получал зарплату в отпуске: прокурорам не удалось лишить мандата депутата Заксобрания Ивана Серебрякова
В Хакасии муж пытался отучить жену от алкоголизма и случайно убил ее
В Туве спасатели вывезли из тайги тяжелобольного геодезиста
В Ачинске девушка обокрала 90-летнего ветерана на 102 тысячи рублей
В Красноярске начинают будить фонтаны
В Красноярске лесозаготовитель полгода не платил зарплату своему юристу
В Красноярске ребенок сбежал из дома в тапочках: нашли возле Часовни
В воскресенье 7 апреля в центре Красноярска ограничат движение транспорта
Пират из Канска разорил мирового разработчика IT-программ на 372 тысячи рублей
На севере Красноярского края по вине отца тяжело ранен 11-летний ребенок
Власти Красноярска заставят подрядчиков перекладывать брусчатку за свой счет
Улыбайтесь, вас снимают: в Красноярске ГИБДД следит за нарушителями с помощью дрона