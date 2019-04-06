2019-04-06T11:57:17+03:00
Общество

Минэкологии будет следить за ассенизаторами с помощью камер

Тех, кто незаконно сливает отходы в канализацию и Енисей, будут штрафовать
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: КрасКомФото: КрасКом
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Незаконный слив отходов в Енисей и канализацию теперь будет наказываться рублем жесче, рассказали в пресс-службе минэкологии края. Министерство установило камеры, с помощью будет фиксировать нарушения и штрафовать ассенизаторов. Как рассказали в министерстве, камеры установлены в местах, где ассенизаторы чаще всего сливают отходы. Камера в автоматическом режиме делает снимок факта нарушения и отправляет его диспетчеру. После этого ассенизаторов штрафуют, сумма штрафа - 30 тысяч рублей.

- ЖБО. техника оборудована интернетом и датчиками слежения, снимать может ночью и днем. За 2 часа работы камеры зафиксировали порядка 25 нарушений, - пояснили принцип работы системы в министерстве.

Добавим, что в Красноярске имеется только одна сливная станция - на улице 60 лет октября. Однако, по словам ассенизаторов, она морально устарела и не справляется с объемами. Компания «КрасКом» планирует построить сливную станцию на левобережье в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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