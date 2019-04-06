2019-04-06T11:35:02+03:00
Общество

Жительница Красноярска заплатила долг в 800 000 рублей, чтобы поехать в Пхукет

Деньги она брала у банка на тур по Европе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Жительница Красноярска заплатила долг в 800 000 рублей, чтобы поехать в ПхукетЖительница Красноярска заплатила долг в 800 000 рублей, чтобы поехать в ПхукетФото: Мария ЛЕНЦ
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Путешествовать с размахом не запретишь. Жительница Красноярска, например, на поездку по Европе взяла в банке кредит на 800 тысяч рублей. Поездка сорвалась, но деньги женщина в банк так и не вернула. Тогда ее по суду обязали вернуть деньги. Однако и эта мера не возымела действия - платить женщина не спешила.

Поэтому приставы запретили ее выезд за рубеж, рассказали в пресс-службе УФССП по Красноярскому краю. Пока не будет выплачен долг. А она как раз засобиралась в Пхукет - самое время погреться в Таиланде на солнышке. Но не тут-то было. После этого женщина все-таки оплатила долг по кредиту в размере более 800 тысяч рублей. Иначе у нее сорвалась бы еще и эта поездка.

- Женщина незамедлительно явилась в отдел судебных приставов и погасила долг в полном объеме, заявив при этом, что для поездки к месту отдыха препятствия ей не нужны, - говорят в региональном УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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