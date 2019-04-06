2019-04-06T09:57:08+03:00
Общество

В Красноярске оштрафуют бизнесмена, который тайком сваливал мусор на остановке

У предрринимателя неподалеку свой магазин
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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На одной из конечных остановок общественного транспорта в Свердловском районе Красноярска образовалась стихийная свалка. Ждать автобуса жителям приходилось среди гор разлагающегося мусора. Они, естественно, начали жаловаться в администрацию. И виновника свалки нашли. Оказалось, один из бизнесменов, который держит неподалеку магазин, по ночам выгружал мусор прямо на остановку.

Таким образом, предприниматель решил сэкономить на вывозе мусора за счет города и красноярцев. Найти его, к слову, было несложно. На остановке были свалены коробки от товара с этикетками магазина. В районной администрации настроены решительно: спускать с рук бизнесмену это не собираются. Его пообещали привлечь к штрафу. К соову, сумма штрафа может варьироваться от 30 до 100 тысяч рублей. Чиновники говорят, что такие свалки - не редкость. То тут, то там они возникают постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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