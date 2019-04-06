Красноярцы выступили за увеличение штрафов за парковку на газонах

СЕГОДНЯ 07:55 2019-04-06T07:55:41+03:00

Штрафы за парковку на газонах выросли с декабря прошлогого года

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В Заксобрании Красноярского края провели опрос жителей краевого центра на тему увеличения штрафов за парковку, сообщает пресс-сслужба парламента региона. Опросили 641 человека. Подавляющее большинство опрошенных, 74 процента, высказали мнение за ужесточение санкций против парковщиков; за увеличение штрафа выступили более 38 процентов; за общественные работы - 8,7 процентов. Еще 7,5 процентов считают, что увеличение суммы штрафа не решит проблему. Последние обосновали свое мнение сложной системой подачи жалобы на нарушения. Кроме того, красноярцы в комментариях заявили, что такая ситуация в городе складывается из-за недостатка парковочных мест.

Депутаты также поддерживают мнение, что низкая культура поведения автовладельцев в части парковки на газонах - системная проблема.

- Скоро мы будем рассматривать вопрос о платных парковках, много замечаний и в этой части, - заявил председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Заксобрания Анатолий Самков.

Напомним, что штрафы за парковку на газонах выросли с декабря прошлогого года. В Красноярске выписаны уже тысячи таких штрафов. Однако насколько это рабочая мера - оценить пока сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU