2019-04-06T07:55:41+03:00
Общество

Красноярцы выступили за увеличение штрафов за парковку на газонах

Штрафы за парковку на газонах выросли с декабря прошлогого года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Красноярцы выступили за увеличение штрафов за парковку на газонахКрасноярцы выступили за увеличение штрафов за парковку на газонахФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Заксобрании Красноярского края провели опрос жителей краевого центра на тему увеличения штрафов за парковку, сообщает пресс-сслужба парламента региона. Опросили 641 человека. Подавляющее большинство опрошенных, 74 процента, высказали мнение за ужесточение санкций против парковщиков; за увеличение штрафа выступили более 38 процентов; за общественные работы - 8,7 процентов. Еще 7,5 процентов считают, что увеличение суммы штрафа не решит проблему. Последние обосновали свое мнение сложной системой подачи жалобы на нарушения. Кроме того, красноярцы в комментариях заявили, что такая ситуация в городе складывается из-за недостатка парковочных мест.

Депутаты также поддерживают мнение, что низкая культура поведения автовладельцев в части парковки на газонах - системная проблема.

- Скоро мы будем рассматривать вопрос о платных парковках, много замечаний и в этой части, - заявил председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Заксобрания Анатолий Самков.

Напомним, что штрафы за парковку на газонах выросли с декабря прошлогого года. В Красноярске выписаны уже тысячи таких штрафов. Однако насколько это рабочая мера - оценить пока сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое в аэролодке: рыбаков на перевернувшемся катере спасли с красноярского водохранилища
Может быть опасен: депутаты горсовета Красноярска требуют проверить «Бионорд»
Получал зарплату в отпуске: прокурорам не удалось лишить мандата депутата Заксобрания Ивана Серебрякова
В Хакасии муж пытался отучить жену от алкоголизма и случайно убил ее
В Туве спасатели вывезли из тайги тяжелобольного геодезиста
В Ачинске девушка обокрала 90-летнего ветерана на 102 тысячи рублей
В Красноярске начинают будить фонтаны
В Красноярске лесозаготовитель полгода не платил зарплату своему юристу
В Красноярске ребенок сбежал из дома в тапочках: нашли возле Часовни
В воскресенье 7 апреля в центре Красноярска ограничат движение транспорта
Пират из Канска разорил мирового разработчика IT-программ на 372 тысячи рублей
На севере Красноярского края по вине отца тяжело ранен 11-летний ребенок
Власти Красноярска заставят подрядчиков перекладывать брусчатку за свой счет
Улыбайтесь, вас снимают: в Красноярске ГИБДД следит за нарушителями с помощью дрона