2019-04-06T06:21:09+03:00
Происшествия

Трое в аэролодке: рыбаков на перевернувшемся катере спасли с красноярского водохранилища

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Трое в аэролодке: рыбаков на перевернувшемся катере спасли с красноярского водохранилищаТрое в аэролодке: рыбаков на перевернувшемся катере спасли с красноярского водохранилищаФото: Мария ЛЕНЦ
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Спасатели накануне выручили из беды трех рыбаков, которые оказались в ледяной вое на красноярском водохранилище. По данным КГКУ «Спасатель», все случилось минувшим днем в акватории водохранилища, чуть выше базы «Бирюса». Три рыбака на аэролодке решили приятно провести время, но в какой-то момент судно перевернулось, и свя троица оказалась в ледяной воде. Как именно произошло опрокидывание - не сообщается.

Известно, что мужчинам удалось зацепиться за него и использовать, как поплавок. Подоспевшие спасатели сняли окоченевших от холода любителей рыбалки с аэролодки и передали медикам. Добавим, что случаи ЧП на воде с рыбаками, по данным спасателей, проискодят все чаще. И не всегда оканчиваются благополучно. К примеру, за минувшие сутки двух утонувших искали на Енисее - одного в Красноярске, другого в Лесосибирске. Спасатели призывают быть максимально внимательными на воде и не рисковать жизнью, выходя или выезжая на тонкий лед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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