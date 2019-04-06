2019-04-06T05:39:01+03:00
Общество

Может быть опасен: депутаты горсовета Красноярска требуют проверить «Бионорд»

Жалобы от автомобилистов и пешеходов на реагент не прекращались весь сезон
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Может быть опасен: депутаты горсовета Красноярска требуют проверить противогололедный реагент «Бионорд»Может быть опасен: депутаты горсовета Красноярска требуют проверить противогололедный реагент «Бионорд»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Депутаты горсовета Красноярска выступили с инициативой дополнительно проверить безопасность реагента, которым всю зиму подсыпали дороги и тротуары в городе. Речь о противогололедном реагенте «Бионорд». Напомним, к нему уже были вопросы у ГИБДД, потому что использование смеси вызывает на дорогах эффект «черного льда», при котором дорога кажется влажной, а на самом деле превращается в каток. На этот раз вопрос возник в части использования реагента на тротуарах, а также в парках, скверах и на острове Татышев.

Депутат горсовета Сергей Шахматов считает, что использование «Бионорда» оправдано только на дорогах. В рекреационных зонах, на тротуарах безопаснее использовать традиционный реагент. Кроме того, депутаты отметили массовые жалобы на реагент от горожан - он разъедает обувь и автомобили.

- По паспорту, он является активным химическим веществом, которое включает и хлориды, и нитриды. В этом случае нужно осторожно относиться к его применению, - говорит депутат. - Мы предлагаем полностью исключить использование реагента на зеленой территории города.

Также депутаты хотят, чтобы реагент более тщательно проверили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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