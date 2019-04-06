Получал зарплату в отпуске: прокурорам не удалось лишить мандата депутата Заксобрания Ивана Серебрякова

СЕГОДНЯ 04:58 2019-04-06T05:03:56+03:00

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Накануне суд Центрального района оставил кресло депутата Заксобрания за Иваном Серебряковым, сообщает ТВК. Напомним, вопросы к нему возникли у прокуроров по нескольким причинам. По данным проверки, которую провели надзорники, Серебряков арендовал помещение для работы у своего папы, но на бюджетные деньги. Кроме того, надзорники считают, что депутат получал зарплату, будучи в отпуске. А также указал неверные данные в декларации о доходах.

Серебряков посчитал такое отношение предвзятым. По его словам, подобные нарушения имеются и в деятельности других депутатов Заксобрания, однако претензии у закона почему-то именно к нему, Ивану Серебрякову. Слушание по делу длилось более пяти часов, однако суд встал на сторону депутата. Сам Серебряков считает это победой закона. К слову, парламентарий уже подал жалобу в генпрокуратуру и администрацию президента.

ИСТОЧНИК KP.RU