СЕГОДНЯ 17:59 2019-04-05T17:59:22+03:00

В Хакасии муж пытался отучить жену от алкоголизма и случайно убил ее Фото: Мария ЛЕНЦ

Его будут судить за причинение смерти по неосторожности

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В Алтайском районе Хакасии 44-летнего мужчину будут судить за убийство жены, которое он совершил ненамеренно. Ее гибель даже можно было расценить как несчастный случай, если бы не обстоятельства, при котором все произошло.

В пресс-службе хакасского следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что супруги жили в селе Кирово, в частном доме. Вечером 28 августа 2018 года мужчина вернулся с работы домой и обнаружил жену в нетрезвом состоянии. Выразил недовольство, упрекнул ее. В ответ получил грубую нецензурную брань. В сердцах обвиняемый дважды ударил супругу кулаком по лицу и толкнул. Женщина упала и ударилась головой сначала о косяк двери, затем – о каменистый грунт.

Поначалу казалось, что все обошлось. Однако через два дня самочувствие женщины настолько ухудшилось, что ее пришлось доставить в больницу. 22 октября она умерла в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU