В Туве спасатели вывезли из тайги тяжелобольного геодезиста

СЕГОДНЯ 17:32 2019-04-05T17:32:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туве спасатели транспортировали из тайги тяжелобольного геодезиста. Накануне, 4 апреля, дежурному Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение: медикам нужна экстренная помощь – доставить к ним 28-летнего мужчину. Он работал в труднодоступной горно-таежной местности на границе Тоджинского района Тувы и Иркутской области. Причины недомогания не сообщаются, но речь шла о жизни и смерти.

Добраться до места можно только на самолете. И тогда с аэродрома Кызыла поднялся в воздух вертолет санавиации МИ-8. На борту находились спасатели и медицинские работники. Через несколько часов он вернулся, в аэропорту пострадавшего геодезиста уже ждала бригада «Скорой помощи». Его доставили в 1-ю республиканскую больницу.

Благодаря такой слаженной и оперативной работе жизнь молодого человека вне опасности, его удалось спасти, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Тыва.

ИСТОЧНИК KP.RU