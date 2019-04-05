В Ачинске девушка обокрала 90-летнего ветерана на 102 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 17:14 2019-04-05T17:14:20+03:00

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В Ачинске молодая девушка обокрала 90-летнюю бабушку, ветерана труда. Не в состоянии заработать сама, выманила у нее 102 тысячи рублей – все, что бабушка сберегла. В пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что мошенница и ее подруга использовали классическую схему обмана.

Они пришли к потерпевшей и представились сотрудницами банка. Завели разговор и сообщили, что скоро грядет денежная реформа, купюры будут меняться. Бабушка многое в жизни повидала, поэтому легко поверила. И когда девушки попросили принести им сбережения (якобы надо переписать номера банкнот – так будет проще их обменять), бабушка сделала это.А дальше пока одна отвлекала потерпевшую, вторая украла все деньги. После чего обе злоумышленницы покинули квартиру.

Инициатор аферы уже имеет условную судимость за совершенное ранее преступление, поэтому условный срок ей заменили на реальный – 2 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В скором времени ее ждет еще один суд по мошенничеству с ветераном труда. А уголовное дело в отношении соучастницы выделено в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU