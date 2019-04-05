СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-05T16:54:15+03:00

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Сегодня днем, 5 апреля, на Театральной площади появилась бригада рабочих. Пригнали автокран, грузовик и начали демонтировать металлические каркасы с декоративной подсветкой, которые всю зиму стояли над чашами фонтанов и освещали площадь по вечерам мягким светом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/701473" frameborder="0"></iframe> В Красноярске начинают будить фонтаны.

В администрации города рассказали, что работа идет на всех городских фонтанах. В ближайшие дни специалисты снимут все электрооборудование, элементы иллюминации и зимние покрытия. Затем придет очередь чаш и оборудования самих фонтанов. Проверят, не пострадал ли за зиму трубопровод. Если будет необходимость – его отремонтируют.

И третий этап расконсервации – запуск фонтанов в тестовом режиме. По датам это произойдет ориентировочно в начале мая. А официальная дата запуска всех городских водных сооружений традиционна – 9 мая. Впрочем, если позволит погода фонтаны могут заработать и чуть раньше.

Видео: администрация Красноярска

ИСТОЧНИК KP.RU