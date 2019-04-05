В Красноярске начинают будить фонтаны
Сегодня днем, 5 апреля, на Театральной площади появилась бригада рабочих. Пригнали автокран, грузовик и начали демонтировать металлические каркасы с декоративной подсветкой, которые всю зиму стояли над чашами фонтанов и освещали площадь по вечерам мягким светом.
В Красноярске начинают будить фонтаны.
В администрации города рассказали, что работа идет на всех городских фонтанах. В ближайшие дни специалисты снимут все электрооборудование, элементы иллюминации и зимние покрытия. Затем придет очередь чаш и оборудования самих фонтанов. Проверят, не пострадал ли за зиму трубопровод. Если будет необходимость – его отремонтируют.
И третий этап расконсервации – запуск фонтанов в тестовом режиме. По датам это произойдет ориентировочно в начале мая. А официальная дата запуска всех городских водных сооружений традиционна – 9 мая. Впрочем, если позволит погода фонтаны могут заработать и чуть раньше.
Видео: администрация Красноярска
ИСТОЧНИК KP.RU