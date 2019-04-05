В Красноярске лесозаготовитель полгода не платил зарплату своему юристу

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-05T16:28:32+03:00

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Оказывается, юристы тоже не застрахованы от встречи с недобросовестными работодателями. История сотрудницы одного из лесозаготовительных предприятий Красноярска это наглядно показала. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Начальник юридического отдела предприятия полгода не получала заработную плату. Долг вырос до 374 тысяч рублей. Устав ждать, пока директор исполнит свои обещания, женщина обратилась в суд. Судья, разумеется, встал на ее сторону. Только вот директор отмахнулся от решения суда, словно ему закон не писан.

Судебные приставы приступили к мерам принудительного взыскания и для начала арестовали банковские счета организации. А чтобы уже наверняка заставить директора рассчитаться, наложили арест на 41 грузовик, 21 легковую машину, 7 прицепов, 18 объектов недвижимости. И только после этого должник выплатил, наконец, своему юристу, теперь уже бывшему (кто захочет после такого работать с ним) всю зарплату до копейки.

ИСТОЧНИК KP.RU