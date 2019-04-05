В Красноярске ребенок сбежал из дома в тапочках: нашли возле Часовни

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-05T16:04:19+03:00

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В Красноярске 12-летний школьник ушел из дома после ссоры с родителями. Мать поругала его за то, что пропускает школьные уроки и получает низкие отметки, подросток вспылил. Как был в сланцах, так и выскочил из дома. Случилось это накануне днем, 4 апреля, в переулке Речном.

Мать мальчика поначалу думала, что он вернется через час-другой. А потом забила тревогу, позвонила в полицию и волонтерам движения «Поиск пропавших детей – Красноярск». В соцсетях появилась ориентировка. Добровольцы вышли на поиски и вместе с полицией развернули широкомасштабную операцию.

В пресс-службе полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали: что были обследованы чердаки и подвалы близлежащих домов, компьютерные клубы и другие места возможно появления школьника, опрошены учителя и одноклассники.

Нашли беглеца около 3 часов ночи возле Часовни на Караульной горе. Инспекторы патрульно-постовой службы заехали осмотреть сквер Покровский и обнаружили его там. Сначала школьника доставили в отделение полиции, затем передали родителям. Инспектор по делам несовершеннолетних выясняет обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU