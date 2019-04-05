Пират из Канска разорил мирового разработчика IT-программ на 372 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 15:22 2019-04-05T15:22:05+03:00

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Житель Канска решил заработать много, не вложив ничего - ни стартового капитала, ни умственных усилий. И занялся пиратством. Нашел на просторах интернета контрафактное программное обеспечение, с помощью которого можно проектировать и заниматься дизайном. Растиражировал украденные программы, записал их на диски и начал продавать всем желающим за несколько сотен рублей. Это в несколько раз дешевле, чем лицензионные программы. Желающих купить пиратский продукт было немало.

Однако правообладатель не дремал, в конце концов молодого человека вычислили. На него завели уголовное дело за нарушение авторских прав. Состоялся суд, где вынесено решение: выплатить правообладателю с учетом компенсации 372 тысячи рублей.

Получив на руки решение суда, молодой человек, однако, не торопился его исполнять и несколько месяцев жил при своих интересах. Но затем за дело взялись судебные приставы: арестовали банковские счета, ограничили выезд за границу и фактически арестовали автомобиль. Испытав на себе все неудобства, житель Канска решил все-таки рассчитаться с долгом.

ИСТОЧНИК KP.RU