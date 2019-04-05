2019-04-05T14:52:06+03:00
Общество

На севере Красноярского края по вине отца тяжело ранен 11-летний ребенок

Следователи завели уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На севере Красноярского края по вине отца тяжело ранен 11-летний ребенокНа севере Красноярского края по вине отца тяжело ранен 11-летний ребенокФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туруханском районе по вине отца тяжело ранен 11-летний ребенок. Последствия настолько серьезные, что в отношении мужчины было заведено уголовное дело. В пресс-службе краевого следственного комитета «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили эту информацию.

По предварительным данным все произошло в феврале этого года в поселке Келог. 31-летний отец заготавливал древесину, рядом находился его сын. По-хорошему мужчина должен был заранее рассказать ребенку о правилах безопасности, а сам – внимательно следить за происходящим вокруг. Однако все его внимание, по-видимому, было направлено на спиливаемую лиственницу. Подпилил ствол, дерево повалилось на стоявшую рядом березу, береза не выдержала веса лиственницы и сломалась. И как раз рядом с березой и находился ребенок.

Его госпитализировали в больницу с переломом костей черепа. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит тяжесть вреда здоровью. Добавим, что дело возбуждено по ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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