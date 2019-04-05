2019-04-05T14:35:04+03:00
Общество

Власти Красноярска заставят подрядчиков перекладывать брусчатку за свой счет

Тех, кто выполни работу кое-как
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Власти Красноярска заставят подрядчиков перекладывать брусчатку за свой счетВласти Красноярска заставят подрядчиков перекладывать брусчатку за свой счетФото: Мария ЛЕНЦ
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В минувшем году в Красноярске благоустраивали большое количество площадей, скверов, тротуаров. Город приводили в порядок к Универсиаде. Но спустя несколько месяцев не все подрядчики могут похвастать качеством своей работы. Горожане в социальных сетях выкладывают фотографии с провалившейся брусчаткой на проспекте Мира, на смотровой площадке Медицинского университета и других местах.

Кто будет это устранять? С таким вопросом «Комсомольская правда»-Красноярск обратилась к первому вице-мэру города Владиславу Логинову. И получила ответ:

- У нас по всем объектам благоустройства существуют трехлетние гарантийные обязательства. И даже если на следующий год что-то произойдет, то и тогда подрядная организация должна будет устранить недоделки за свой счет. В прошлом году у нас не было компаний-однодневок или компаний, которые случайно проезжали мимо. Все подрядчики – это компании, которые и дальше продолжают работать в Красноярске. У нас с ними строятся длительные взаимоотношения.

На сегодняшний день комиссия уже обследовала 90 объектов, где в прошлом году проводились работы по благоустройству. Нет ни одного, где бы ни было замечаний. Все они должны быть устранены, как только позволит погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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