2019-04-05T13:32:35+03:00
Общество

Улыбайтесь, вас снимают: в Красноярске ГИБДД следит за нарушителями с помощью дрона

За час – 5 нарушений и это только на одной улице
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Улыбайтесь, вас снимают: в Красноярске ГИБДД следит за нарушителями с помощью дрона. Фото пресс-службы ГИБДД КрасноярскаУлыбайтесь, вас снимают: в Красноярске ГИБДД следит за нарушителями с помощью дрона. Фото пресс-службы ГИБДД Красноярска
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В Красноярске дорожные полицейские берут на вооружение квадрокоптеры – как средство борьбы с нарушителями дорожного движения. Причем не только с водителями, которые любят гонять на красный или лихо маневрируют там, где не положено. Но и пешеходами – они ведь порой тоже ведут себя не как ангелы.

Накануне дорожные полицейские совместно с представителями Краевого общества по защите прав автовладельцев отправилась на улицу Северо-Енисейскую и там проверили, кто более уважителен: пешеходы или водители. Запустили в воздух дрон, он передавал картинку экипажу ДПС. После этого инспекторы останавливали нарушителя и проводили с ним беседу. Только за первый час работы удалось пресечь при помощи воздушной камеры 5 нарушений.

- Такая форма работы носит, в большей степени, воспитательный и профилактический характер. Водители всегда соблюдают правила при виде инспектора ДПС. А скрытый контроль с воздуха создает понимание неотвратимости наказания, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ведомстве.

Добавим, что дорожные полицейские и общественники намерены продолжить работу на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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