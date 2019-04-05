В Хакасии тяжело раненый таксист сбежал от напавшего на него пассажира

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-05T13:04:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хакасии тяжело раненый в грудь таксист смог сбежать от напавшего на него пассажира. Однако врачам не удалось его спасти, несмотря на все усилия. Это произошло в марте 2018 года в столице республики. В пресс-службе хакасского следкома «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили эту информацию и рассказали подробности шокирующего уголовного дела.

Утром 21 марта прошлого года водитель остановил свою машину на парковке, ожидая клиентов. К нему обратился молодой человек и попросил довезти его до Восточной дамбы, где находится пейнтбольный клуб. В пути, в безлюдном месте, пассажир вдруг попросил водителя съехать на обочину и остановиться. Затем достал нож и дважды ударил мужчину в грудь. Водитель сумел вырваться и убежать. Его заметили из проезжающей машины, доставили в больницу. Медики несколько дней боролись за его жизнь. Но увы.

А что же осужденный? Он перегнал чужой автомобиль в гаражный массив и скрылся. На днях состоялся суд, разбойник и убийца – 19-летний парень – был осужден на 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU