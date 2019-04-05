2019-04-05T11:55:24+03:00
Происшествия

На севере Красноярского края рабочий сломал пятку по вине заведующей детским садом

Мужчина забрался чистить крышу вопреки правилам безопасности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На севере Красноярского края директор рабочий сломал пятку по вине заведующей детским садомНа севере Красноярского края директор рабочий сломал пятку по вине заведующей детским садомФото: Мария ЛЕНЦ
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В Игарке рабочий сломал пяточную кость, когда пытался почистить от снега козырек над крыльцом в местном детском саду «Кристаллик». Вина за это лежит на заведующей детским садом, которая отправила рабочего исполнять поручение, не позаботившись о его безопасности.

Случилось это еще в апреле 2016 года. Недавно состоялся суд, однако наказали заведующую не за вред здоровью подчиненного. Причина, по которой на нее завели уголовное дело, была совсем другая.

В пресс-службе краевого следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности истории. Дело в том, что когда рабочий получил травму, заведующая поняла, что ей грозит выговор от начальства и она лишится ежемесячных стимулирующих выплат. Поэтому она скрыла факт травмирования и продолжала табелировать мужчину, как будто он исправно ходит на работу. Тогда как сам он находился на больничном – с его травмой не походишь.

Когда обман вскрылся, сумма незаконно полученных из бюджета средств составила 74 377 рублей. Женщина вину свою признала, ущерб возместила, принесла извинения. И попросила не лишать ее свободы, а применить штраф. Суд удовлетворил ее ходатайство, размер штрафа составил 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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