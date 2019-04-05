2019-04-05T11:09:44+03:00
Общество

«Колбасы. Деликотесы»: странный павильон появился в Красноярске

Может, это такой маркетинговый ход?
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
«Колбасы. Деликотесы»: странный павильон появился в Красноярске. Фото: Елена Радзюкевич«Колбасы. Деликотесы»: странный павильон появился в Красноярске. Фото: Елена Радзюкевич
Изменить размер текста:

«Ларьку «Роспечати» на остановке «Строитель» места не нашлось. Зато на газоне поставили вот это. Я боюсь даже думать, из кого они делают свои «делиКОТесы» - так подписала свою фотографию на «Фейсбуке» красноярка Елена Радзюкевич. Тут одно из двух: либо это вопиющая безграмотность фирмы, которая печатала вывеску на ларек. Либо такой маркетинговый год, запоминающийся.

Однако на самом деле все совсем не смешно. Кто разрешил поставить торговую точку прямо на газоне, на придомовой территории? Спрашивали ли жителей дома их мнения? Или просто воткнули – до первого предупреждения? Наверняка служба городовых Октябрьского района разберется с ним.

А пока добавим, что в Красноярске продолжается снос павильонов на магистральных улицах. Например, в Центральном районе демонтируют торговые ряды на улице Республики, недалеко от пересечения с Горького. Срок аренды земельных участков у владельцев временных сооружений истек. На этом месте планируется разбить сквер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Красноярского края рабочий сломал пятку по вине заведующей детским садом
В Красноярске от клещей пострадали уже 13 человек из Солнечного и Академгородка
В Красноярске отменили выделенные полосы
Вдвое больше интернета: Tele2 подвела итоги работы в корпоративном секторе Красноярского края
ВТБ получил три награды премии «Хрустальная гарнитура»
В Красноярске по ночам на дорогах гуляют странные девушки
В мэрии пояснили, зачем Красноярску столько новых храмов
10-летний мальчик умер после операции на пальце: врача оставили на свободе
Желающие построить крематорий в Красноярске заявят о себе в последний момент
«Ждут, когда мы сгорим»: под Канском горит самая крупная свалка отходов лесопилок
Депутаты Заксобрания предложили согласовывать назначения министров в Красноярском крае
Новые троллейбусы в Красноярске появятся, но поставщик будет другой
Мэрия Красноярска ищет подрядчика на ремонт главной улицы Пашенного
Пришел черед губернатора: татуировщик ищет модель, чтобы набить ей портрет Усса
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ
В красноярском детском саду растет сирень Анастасии
Петар Занев расторг контракт с ФК «Енисей» из-за конфликта с Аленичевым
В Красноярске ФСБ задержала наркодилеров с килограммом героина