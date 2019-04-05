«Колбасы. Деликотесы»: странный павильон появился в Красноярске

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-05T11:09:44+03:00

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«Ларьку «Роспечати» на остановке «Строитель» места не нашлось. Зато на газоне поставили вот это. Я боюсь даже думать, из кого они делают свои «делиКОТесы» - так подписала свою фотографию на «Фейсбуке» красноярка Елена Радзюкевич. Тут одно из двух: либо это вопиющая безграмотность фирмы, которая печатала вывеску на ларек. Либо такой маркетинговый год, запоминающийся.

Однако на самом деле все совсем не смешно. Кто разрешил поставить торговую точку прямо на газоне, на придомовой территории? Спрашивали ли жителей дома их мнения? Или просто воткнули – до первого предупреждения? Наверняка служба городовых Октябрьского района разберется с ним.

А пока добавим, что в Красноярске продолжается снос павильонов на магистральных улицах. Например, в Центральном районе демонтируют торговые ряды на улице Республики, недалеко от пересечения с Горького. Срок аренды земельных участков у владельцев временных сооружений истек. На этом месте планируется разбить сквер.

ИСТОЧНИК KP.RU