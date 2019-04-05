2019-04-05T10:22:36+03:00
Общество

В Красноярске от клещей пострадали уже 13 человек из Солнечного и Академгородка

Когда начнется обработка территорий
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске от клещей пострадали уже 13 человек из Солнечного и АкадемгородкаВ Красноярске от клещей пострадали уже 13 человек из Солнечного и АкадемгородкаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске от клещей с начала сезона уже пострадали 13 человек, в том числе 7 детей. Это – официальная информация, которую предоставили "Комсомольской правде"-Красноярск специалисты краевого управления Роспотребнадзора по состоянию на 5 апреля. А ведь немало тех, кто не обращается к медикам на свой страх и риск.

Контакты произошли в Солнечном, Академгородке, в окрестностях реки Базаихи. В Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае исследовали 29 клещей. В одном из них обнаружили возбудителя клещевого боррелиоза.

Места массовых прогулок в Красноярске и его окрестностях в обязательном порядке будут обрабатывать от клещей, как это происходит каждый год. Но только когда полностью сойдет снег и установится сухая погода. Из бюджета на эти цели специально выделяются деньги.

В границах Красноярского края зафиксировано 35 случаев присасывания клещей, в том числе 16 случаев у детей: в Курагинском, Идринском, Шушенском, Ермаковском, Минусинском и Шарыповском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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