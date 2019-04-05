2019-04-05T08:47:32+03:00
Общество

В Красноярске отменили выделенные полосы

Но не все, а только на двух улицах
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске отменили выделенные полосыВ Красноярске отменили выделенные полосыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске отменили выделенные полосы, но не все, а только на двух участках. С сегодняшнего дня, 5 апреля, перестали действовать ограничения для личного транспорта на:

- улице Авиаторов от Молокова до Октябрьской в обоих направлениях;

- улице Годенко от проспекта Свободного до Кравченко.

Кроме того, в специальном режиме начинают работать выделенные полосы на двух улицах – Тотмина и Калинина (от путепровода «Бугач» до автотранспортного кольца). Здесь выделенка будет действовать 4 дня в неделю – с понедельника по четверг

включительно. В пятницу, субботу, воскресенье, а также в праздничные дни по выделенным полосам разрешено движение легковых автомобилей.

Такое решение принято по результатам мониторинга и анализа дорожной обстановки в городе, пояснили в департаменте городского хозяйства. Все остальные выделенные для общественного транспорта полосы в городе продолжают работать в прежнем режиме.

Новые изменения вступят в силу 1 мая, тогда заработают новые выделенные полосы на улицах Красной Армии (от Корнеева до Пушкина) и на Копылова (от Ладо Кецховели до Корнеева).

ИСТОЧНИК KP.RU

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