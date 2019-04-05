Вдвое больше интернета: Tele2 подвела итоги работы в корпоративном секторе Красноярского края

СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-05T08:36:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Tele2, фиксирует трёхзначный рост потребления мобильного интернета бизнес-абонентами по итогам 2018 года, что позволило нарастить выручку на 16% год к году. Среднемесячный трафик мобильного интернета на одного пользователя вырос за год в два раза.

Большая часть мобильного трафика в B2B-сегменте, начиная с июля 2018 года, проходит через сеть четвертого поколения. За год доля 4G в общей структуре потребления мобильного интернета бизнес-абонентами выросла на 37 п.п. Чаще всего для выхода в интернет бизнес-абоненты используют смартфоны. Среди корпоративных клиентов Tele2 также востребованы такие дополнительные сервисы, как «Корпоративная АТС», «SMS-таргет», M2M-услуги.

Существенное влияние на рост Tele2 в бизнес-секторе оказало увеличение числа крупных компаний и государственных организаций среди клиентов оператора. Так, за прошедший год клиентами Tele2 в Красноярске стало АО «ЕвроСибЭнерго», в которое входят ОАО «Красноярская ГЭС» и ООО «ГЭС-Инжиниринг».

ИСТОЧНИК KP.RU