2019-04-05T08:36:15+03:00
Общество

Вдвое больше интернета: Tele2 подвела итоги работы в корпоративном секторе Красноярского края

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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2, фиксирует трёхзначный рост потребления мобильного интернета бизнес-абонентами по итогам 2018 года, что позволило нарастить выручку на 16% год к году. Среднемесячный трафик мобильного интернета на одного пользователя вырос за год в два раза.

Большая часть мобильного трафика в B2B-сегменте, начиная с июля 2018 года, проходит через сеть четвертого поколения. За год доля 4G в общей структуре потребления мобильного интернета бизнес-абонентами выросла на 37 п.п. Чаще всего для выхода в интернет бизнес-абоненты используют смартфоны. Среди корпоративных клиентов Tele2 также востребованы такие дополнительные сервисы, как «Корпоративная АТС», «SMS-таргет», M2M-услуги.

Существенное влияние на рост Tele2 в бизнес-секторе оказало увеличение числа крупных компаний и государственных организаций среди клиентов оператора. Так, за прошедший год клиентами Tele2 в Красноярске стало АО «ЕвроСибЭнерго», в которое входят ОАО «Красноярская ГЭС» и ООО «ГЭС-Инжиниринг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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