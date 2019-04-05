2019-04-05T06:52:20+03:00
Экономика

ВТБ получил три награды премии «Хрустальная гарнитура»

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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Департамент клиентского обслуживания ВТБ стал обладателем трех престижных наград XV международного конкурса контактных центров «Хрустальная гарнитура», который завершился в Москве.

Финалистом конкурса «Лучшая большая команда по обслуживанию клиентов» стал коллектив отдела информационного обслуживания и продаж во главе с Дианой Абитовой из г. Чебоксары. Главный персональный менеджер филиала ВТБ в Барнауле Дмитрий Мошкарев был отмечен в номинации «Продавец года». Кроме того, второй год подряд отдел координации корпоративных программ ВТБ получает премию «Лучшая программа/практика мотивации и вовлеченности персонала».

Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ, отметила: «За прошлый год контакт-центр ВТБ принял более 30 млн звонков. Среднее время ожидания ответа составило 30 секунд. При этом в конце года, в период максимального роста обращений, нам удалось сократить этот показатель до 25 секунд. Это свидетельствует об успешной реализации наших сервисов и высоком качестве клиентского обслуживания. Получить премию «Хрустальная гарнитура» – это признание высокой оценки нашей работы от профессионального сообщества. Поздравляю коллег с заслуженными наградами».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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