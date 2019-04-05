СЕГОДНЯ 05:29 2019-04-05T05:29:45+03:00

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Вот такое видео появилось накануне в социальной сети в «Инстаграме» «ЧП-Красноярск»: в ночное время по Красрабу, прямо по проезжей части, идет девушка. Прямой походкой, уверенно и не обращая внимания на транспорт. За видео последовали интересные комментарии. Как оказалось, с похожими случаями красноярцы сталкивались и в других частях города. Пару дней назад – на улице Матросова. Видели таких же странных девушек на Чернышевского, на Гайдашовке, в Солнечном.

kras.chp В Красноярске по ночам на дорогах гуляют странные девушки

«И ведь не дай бог собьешь такую. Посадят» - комментируют подписчики. Народ недоумевает, что это – весеннее обострение или какой-то новый флеш-моб? А, может, это одна и та же девушка решила пощекотать себе нервы? В любом случае призывают не оставаться равнодушными к таким вот «фокусам» на дорогах. Можно ведь узнать у девушки – вдруг ей помощь нужна. А лучше вызвать госавтоинспекторов, пусть разберутся. Ведь такие прогулки по проезжей части и в самом деле опасны и для водителей, и для самих девушек.

ИСТОЧНИК KP.RU