2019-04-04T14:50:42+03:00
Происшествия

10-летний мальчик умер после операции на пальце: врача оставили на свободе

В Канске вынесли приговор реаниматологу, у которого на операционном столе умер ребенок
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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10-летний мальчик умер после операции на пальце: врача оставили на свободе10-летний мальчик умер после операции на пальце: врача оставили на свободеФото: Мария ЛЕНЦ
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Врач-реаниматолог Канской межрайонной больницы, на операционном столе которого умер 10-летний мальчик, в колонию не отправится. Мужчину органичили в свободе на два года и на тот же срок запретили зпниматься медициной - таков приговор суда. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, трагедия произошла летом 2017 года.

В больницу поступил ребенок с гнойником на пальце, врачи должны были вскрыть его и вычистить рану. Для этого был применен масочный наркоз. Реаниматолог сделал его и ушел, хотя во время операции должен был неотлучно находиться при пациенте. Позднее выяснилось, что в наркозе была превышена доза атропина, из-за чего у ребенка развилось кислородное голодание и остановилось сердце. Реаниматолога обвинили в гибели ребенка, однако вины он не признал. Тем не менее суд вынес мужчине обвинительный приговор. Он еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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