«Ждут, когда мы сгорим»: под Канском горит самая крупная свалка отходов лесопилок

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-04T14:29:50+03:00

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В Канске загорелась самая крупная свалка отходов местных лесопилок. Расположена она за Абанским кладбищем. Размер у нее просто гигантский. По словам местных, приблизительно 150 тысяч квадратных метров площади - и все это опилки и горбыль, сваленные посреди чистого поля, на котором, к слову, даже сухостой не убран. Видео пожара появилось накануне в социальных сетях. Жители Канска возмущены и, чего скрывать, напуганы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/701214" frameborder="0"></iframe> Пожар на свалке от лесопилок в Канске.Видео: соцсети

- Ветерок еще поддувал вчера. Это все запланированный ход - поджечь под ветер свалку, с ветром горит гораздо веселее. Ждут, видимо, когда опять пожары начнутся в городе, и мы сгорим, - обсуждают горожане.

Ветер зазносит дым в район нефтебазы, жители задыхаются. Добавим, что данная стихийная свалка расположена на землях министерства обороны. В начале ноября суд собственникам лесопилок дал три месяца на ее ликвидацию, однако свалка, как видим, на месте. И не просто на месте, а несет в себе угрозу людям.

ИСТОЧНИК KP.RU