Депутаты Заксобрания предложили согласовывать назначения министров в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-04T13:36:20+03:00

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Депутаты от ЛДПР выступили с инициативой согласовывать через Заксобрание края кандидатуры министров, которые должны занять посты в сфере образования, транспорта, ЖКХ, промышленности и энергетики. По этим направлениям реализуются наиболее дорогостоящие, масштабные и социально значимые проекты, которые требуют солидных бюджетных вложений. Предложение прозвучало на заседании профильного комитета в региональном парламенте. Однако поддержки не нашло, поскольку депутаты не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность.

Добавим, что законопроект обсуждается в крае с 2017 года. Но согласна с такой мерой только часть депутатов. Напомним, что по Уставу Красноярского края Заксобрание согласовывает четыре ключевые фигуры правительства (премьера, руководителя администрации губернатора, министров финансов и экономического развития). Комитет законопроект не одобрил, однако его все равно вынесут на сессию.

ИСТОЧНИК KP.RU