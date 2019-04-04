Новые троллейбусы в Красноярске появятся, но поставщик будет другой

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-04T13:26:13+03:00

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Администрация Красноярска не собирается отказываться от закупки новых троллейбусов. Правда, придется подыскивать другого производителя. Дело в том, что завод «Тролза» (он находится в городе Энгельсе Саратовской области), с которым мэрия ранее подписывала договор на поставку восьми новых низкопольных электроавтобусов большой вместимости, испытывает сейчас экономические трудности. Поэтому и не смог выполнить условия контракта. Договоренность официально расторгнута еще 28 февраля, предоплату в размере 9 688 000 рублей производитель должен будет вернуть в ближайшее время.

Однако троллейбусы Красноярску нужны – этого нельзя отрицать. Они экономичны, экологичны, способны перевозить большой объем пассажиров, в том числе и с ограниченными физическими возможностями.

- Ситуация меняется, идут переговоры, привлекаются несколько структур, от решения которых зависит конечная поставка. В данном случае от города зависит только часть условий. Поэтому когда мы актуализируем информацию, мы ее вам предоставим, что на сегодняшний момент происходит с поставкой троллейбусов, - сказал первый заместитель главы города Владислав Логинов.

ИСТОЧНИК KP.RU