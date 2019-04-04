2019-04-04T13:14:28+03:00
Общество

Мэрия Красноярска ищет подрядчика на ремонт главной улицы Пашенного

Объявлены торги на разработку проекта
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мэрия Красноярска ищет подрядчика на ремонт главной улицы ПашенногоМэрия Красноярска ищет подрядчика на ремонт главной улицы ПашенногоФото: Мария ЛЕНЦ
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Долгожданная новость для жителей Пашенного: главную дорогу в микрорайоне, улицу Судостроительную, и часть Пограничников отремонтируют.

Власти Красноярска уже объявили торги по созданию проекта предстоящего ремонта. На сайте госзакупок размещен соответствующий лот. Судя по информации о торгах, работы будут проводиться на Судостроительной от дома № 2 до дома № 99, а в Советском районе, на Пограничников, - от пересечения с Ястынской до дома № 21. Цель у подрядциков одна - восстановление транспортно-эксплуатационного состояния улиц.

Проект обойдется казне города в 5 миллионов 770 тысяч 247,02 рубля. Желающим принять участие в торгах необходимо отправить заявку до 26 апреля. Торги пройдут 14 мая, тогда и станет известен победитель. Начало работ намечено на конец августа, до этого времени подрядчик должен будет полностью подготовить проект к реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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