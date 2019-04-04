Пришел черед губернатора: татуировщик ищет модель, чтобы набить ей портрет Усса

СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-04T11:58:37+03:00

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Татуировщик из Красноярска Денис Кивосудов неудержим. На прошлой неделе он набил молодому человеку тату с портретом мэра города Сергея Еремина. И пояснил, что носить всю жизнь на руке портрет Еремина красноярец согласился в благодарность за благоустройство. На этот раз Кривосудов ищет модель, чтобы изобразить не ней портрет губернатора края Александра Усса. Акварельный портрет уже готов и облете с легкой руки Дениса все соцсети. Что это - новая мода на изображение политиков регионального уровня или просто попытка, как говорят в Интернете, хайпануть? Денис не отвечает.

- Эта татуировка для самого настоящего сибиряка, готового всю жизнь носить на себе портрет губернатора, - поясняет Кривосудов.

Кроме того, таким образом Денис хочет привлечь внимание к своему искусству. Известно, что работает он в разных техниках, но любимые - нео традишнл и блэкворк.

ИСТОЧНИК KP.RU