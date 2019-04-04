2019-04-04T11:58:37+03:00
Общество

Пришел черед губернатора: татуировщик ищет модель, чтобы набить ей портрет Усса

А на прошлой неделе он набил молодому человеку тату с мэром Красноярска
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: Денис КривосудовФото: Денис Кривосудов
Изменить размер текста:

Татуировщик из Красноярска Денис Кивосудов неудержим. На прошлой неделе он набил молодому человеку тату с портретом мэра города Сергея Еремина. И пояснил, что носить всю жизнь на руке портрет Еремина красноярец согласился в благодарность за благоустройство. На этот раз Кривосудов ищет модель, чтобы изобразить не ней портрет губернатора края Александра Усса. Акварельный портрет уже готов и облете с легкой руки Дениса все соцсети. Что это - новая мода на изображение политиков регионального уровня или просто попытка, как говорят в Интернете, хайпануть? Денис не отвечает.

- Эта татуировка для самого настоящего сибиряка, готового всю жизнь носить на себе портрет губернатора, - поясняет Кривосудов.

Кроме того, таким образом Денис хочет привлечь внимание к своему искусству. Известно, что работает он в разных техниках, но любимые - нео традишнл и блэкворк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новые троллейбусы в Красноярске появятся, но поставщик будет другой
Мэрия Красноярска ищет подрядчика на ремонт главной улицы Пашенного
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ
В красноярском детском саду растет сирень Анастасии
Петар Занев расторг контракт с ФК «Енисей» из-за конфликта с Аленичевым
В Красноярске ФСБ задержала наркодилеров с килограммом героина
Численность населения Красноярского края продолжает падать
В Красноярске муниципальную землю сдают в аренду под высотки, склады и бизнес-центры
Tele2 запускает «умный тариф»
В новую школу в Покровке начали записывать детей
Экс-губернаторы Хлопонин и Кузнецов будут осваивать руду в Туве и Красноярском крае
В Красноярске проходят облавы на уличных торговцев-нелегалов
Высокопоставленный сотрудник ГИБДД в Назарово попался на взятке
В Красноярске распродают муниципальные помещения под офисы
В Хакасии из-за провокационных снимков на КЭФ разогнали службу протокола главы республики
Новый храм появится на красноярской Взлетке
Стройка в сквере у Дворца Труда оказалась незаконной
Прокуратура: дом на Калинина, где обрушился потолок, должны расселить в 2020 году
Страсть к цветам на балконе обошлась женщине в 18 тысяч рублей
Закрытые в Красноярске маршруты предложили вернуть
Крыша полыхала, а люди спали. Полицейские спасли из горящего дома семейную пару
«Свете было только 12»: упавший в ванну телефон погубил школьницу в Норильске
На базе аэропорта Красноярск заработает международный хаб
Пекин, Харбин, Манчьжурия. Аэропорт Красноярска вводит новые рейсы
Китай предложил Красноярску построить метро
Дана, след! Служебная собака нашла в подвале тайник с нарколабораторией