2019-04-04T11:13:15+03:00
Экономика

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ

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Фото: банк УРАЛСИБФото: банк УРАЛСИБ
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Чистая прибыль Банка за 2018 год составила 5,4 млрд руб., что соответствует уровню прибыли двух последних лет (6,0 и 5,0 млрд руб.).

Собственные средства (капитал) Банка увеличились на 8% до 49,5 млрд руб., по сравнению с 46,0 млрд руб. по итогам прошлого года.

Чистая ссудная задолженность выросла на 25% и составила 278,9 млрд руб.

Чистые процентные доходы выросли на 44% и составили 32,8 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы выросли на 18% и составили 9,1 млрд руб.

Значения нормативов достаточности капитала значительно выросли в течение года и выполняются с существенными запасами Н1.0 - 10,4%, Н1.1 - 9,6%, Н1.2 - 9,6%.

Стабильные результаты Банка за 2018 и предыдущие годы нашли свое отражение в рейтингах Банка: рейтинговые агентства Moody's и Standard & Poor's повысили рейтинги Банка до «B2» (прогноз «Позитивный») и «B» (прогноз «Стабильный»). Это обусловлено улучшением качества активов Банка и ростом прибыльности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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