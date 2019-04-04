В красноярском детском саду растет сирень Анастасии

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-04T11:00:39+03:00

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Какая бывает сирень? Белая, голубая, фиолетовая, сиреневая и розовая! А еще очень редко, но встречается - Хорошая, Красивая, Добрая, Счастливая и сирень Анастасии! Растет она только в одном месте – в красноярском детском саду №320, что на улице Щорса. Яркая аллея появилась здесь в 2017 году благодаря художественному таланту одной из воспитанниц. Анастасия Шемель стала одной из победительниц конкурса «Волшебная сирень» и выиграла главный приз – кусты сирени для своего садика. Настя и другие ребята из ее группы приняли участие в посадке и назвали каждый куст красивым именем. Как дела обстоят сегодня?

Все кусты сирени отлично прижились!Фото: Сергей ОСИН

- Растееет наша сирень! – рассказывает «Комсомольской правде» - Красноярск Ольга Крючкова, заместитель заведующей детского сада №320. – Наша сирень очень хорошо живет, прижились все кусты. Как раз сегодня мимо нее проходила, любовалась. И перезимовала удачно. Она даже прошлым летом цвела, хотя еще маленькая. Но несколько веточек все-таки распустились. Надеемся, что в этом году будет цвести еще пышнее.

Настя Шемель сейчас учится в школе. Но девочка часто бывает в родном детском саду. Ведь сейчас младшую группу посещает ее младшая сестренка. Вполне возможно, что теперь ее рисунок подарит еще одну сиреневую аллею.

Как раз сейчас продолжается прием работ на конкурс детских рисунков и поделок «Волшебная сирень». К участию в конкурсе приглашаются детские сады Красноярска (как государственные, так и частные) и их воспитанники. Перед ребятами стоит важная задача – нарисовать или изготовить сирень. А в остальном помогут их взрослые помощники – воспитатели: сфотографируют и загрузят на страницу конкурса. И не забудьте в строке ФИО указать номер детского сада, а также имя и фамилию ребенка – автора работы. Заявки принимаются по 21 апреля. С 22 по 28 апреля стартует голосование на сайте kp.ru. 30 апреля подведем итоги.

В этом году детский сад №320 тоже будет участвовать в конкурсе «Волшебная сирень»Фото: Сергей ОСИН

В финал попадут 5 участников – 5 детских садов, набравших наибольшее количество голосов по сумме всех выставленных работ (не более 30 от каждого детского сада).

Добавим, что конкурс «Волшебная сирень» - это только часть большого совместного проекта «Сиреневая весна» компании РУСАЛ при поддержке «Комсомольской правды» в Красноярске. Весенние «сиреневые истории» продолжатся различными акциями и мероприятиями, а закончатся «Сиреневым днем». В начале июня в самых разных уголках города высадят более 200 кустов сирени. В том числе и на территории детских садов – победителей конкурса «Волшебная сирень». Ведь приз для финалистов - саженцы сирени, от 1 до 6 кустов и дипломы победителей. С 4 по 6 июня – вручение приза победителям (высадка сирени).

Подробности на странице конкурса по ссылке.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru не позднее 5 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU