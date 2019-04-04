Петар Занев расторг контракт с ФК «Енисей» из-за конфликта с Аленичевым

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-04T10:51:42+03:00

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Защитник футбольного «Енисея» Петар Занев расторг контракт с клубом. О том, что этот шаг был личной инициативой Занева, стало известно накануне из официального сообщения пресс-службы клуба. Позднее футболист пояснил причины решения уйти. По словам Занева, он не хочет работать с Дмитрием Аленичевым. Петар Занев также рассказал, что ряд игроков, в том числе и его, обвинили в намеренном поражении в Самаре с целью еще больше дискредитировать Аленичева.

- Возможно, я недостаточно хорошо играл или допускал ошибки на поле, но никто не имеет права обвинять меня в намеренном поражении, - заявил в интервью Sports.ru Занев. - Я играл в Болгарии, Испании и России. Я никогда не участвовал в подобном, можете спросить у бывших одноклубников. Мне 33 года, я бережно отношусь к своему имени и профессиональной репутации.

Кроме того, Петар Занев поблагодарил красноярских болельщиков за горячую поддержку в соцсетях и на трибунах во время игр.

ИСТОЧНИК KP.RU