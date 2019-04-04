2019-04-04T10:12:28+03:00
Происшествия

В Красноярске ФСБ задержала наркодилеров с килограммом героина

Покупали в соседнем регионе, продавали в крае
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске ФСБ задержала наркодилеров с килограммом героинаВ Красноярске ФСБ задержала наркодилеров с килограммом героинаФото: Мария ЛЕНЦ
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Сотрудниками региональной ФСБ задержали двух наркодилеров, которые организовали крупный канал поставки наркотиков из соседнего региона в край. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о тяжелых наркотиках. Известно, что наркоторговцы активно пытались расширить бизнес. Взяли наркодилеров вместе с товаром.

- В марте 2019 года они вышли на потенциальных покупателей с предложением приобрести крупную партию героина, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе региональной ФСБ. - 29 марта 2019 года указанные лица были задержаны сотрудниками УФСБ при попытке сбыта героина общим весом около 1 килограмм.

На обоих наркоторговцев завели уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России (незаконное производство, пересылка или сбыт наркотических веществ). Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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