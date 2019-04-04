Численность населения Красноярского края продолжает падать

СЕГОДНЯ 08:21 2019-04-04T08:22:47+03:00

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Рождаемость сокращается, а смертность растет. Красноярские статистики привели данные о численности населения края. По их информации, на 1 января этого года в крае численность населения составила 2 874 026 человек. Большая часть людей, согласно данным, живет в городах - 2 228 980 человек или 77,6 процента. Только 645 046 человек живет на селе. За год численность населения в регионе значительно сократилась, на 2 471 человека. Сокращение произошло по большей части за счет смерти - 89 процентов или 2 193 человека умерли по различным причинам. Еще 278 человек - уехали.

При этом к трудоспособному населению относятся более половины жителей региона, стариков 23,4 процента. Женщин в крае больше, чем мужчин - этот показатель уже почти традиционный. Доля женского населения - 53,3 процента. По данным специалистов, рождаемость в крае значительно снизилась за год, на 6,5 процента, а смертность выросла на 1,3 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU