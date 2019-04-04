2019-04-04T08:04:08+03:00
Общество

Мэрия Красноярска продает 9 земельных участков под высотки, склады и ТРЦ

Торги пройдут 8 мая
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мэрия Красноярска продает 9 земельных участков под высотки и производственные помещенияМэрия Красноярска продает 9 земельных участков под высотки и производственные помещенияФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Красноярска продают девять земельных участков под строительство высоток и производственных помещений. Заявки от желающих поучаствовать в торгах ждут до 6 мая, разыграют землю уже 8 мая. Помимо прочего на одном из участков хотят видеть спорткомплекс - район Вольного проезда в Октябрьском районе. Здесь на торги выставлен участок в 2 тысячи квадратных метров.

В Ботаническом с молотка уйдут два участка: один - под развлекательный центр (цена годовой аренды – 3,91 миллиона рублей; другой - под деловой центр (3,41 миллиона рублей). На Подзолкова запланировано строительство высоток, как и на улице 60 лет образования СССР. Еще четыре земельных участка отведены под строительство промышленных баз, складов и погрузочных терминалов ( ул. Пограничников, Северное шоссе, Айвазовского, 8-й километр Енисейского тракта).

ИСТОЧНИК KP.RU

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