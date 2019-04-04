Tele2 запускает «умный тариф»

СЕГОДНЯ 07:59 2019-04-04T07:59:57+03:00

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Теперь «Мой онлайн+» умеет анализировать профиль потребления клиента: тариф формирует для него индивидуальное предложение с оптимальным пакетом минут и гигабайтов. Абонентская плата при этом не меняется.

Tele2 продолжает персонализировать продукты и настраивать их под потребности абонентов. На этот раз оператор запускает «умный тариф», который предлагает оптимальный для каждого клиента пакет услуг с учетом его предпочтений без изменения цены.

.Фото: Tele2

Теперь тарифный план «Мой онлайн+» подстраивается под абонента при его согласии. Система «умный тариф» сформирует индивидуальное соотношение минут и гигабайтов в личном кабинете пользователя. Для этого она проанализирует текущий профиль потребления клиента и предложит оптимальное наполнение тарифного плана. При этом абонент сам примет решение, переходить ли на индивидуальные параметры тарифа.

Для всех существующих абонентов тарифного плана «Мой онлайн+» в личном кабинете уже сформировано предложение с оптимальным соотношением гигабайтов и минут, а новые пользователи получат его в ближайшее время.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Темп жизни наших клиентов ускоряется, а потребности – меняются, и у абонентов не остается времени подбирать наполнение тарифа. Поэтому мы сделаем это за них: проанализируем, какие услуги они любят больше, и предложим им идеальный пакет. Вместо подбора параметров тарифа клиенты могут, например, подробнее изучить нашу программу лояльности или скачать в приложении промокод для следующего "Понедельника Tele2"».

ИСТОЧНИК KP.RU