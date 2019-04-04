2019-04-04T07:59:57+03:00
Общество

Tele2 запускает «умный тариф»

Поделиться:
Изменить размер текста:

Теперь «Мой онлайн+» умеет анализировать профиль потребления клиента: тариф формирует для него индивидуальное предложение с оптимальным пакетом минут и гигабайтов. Абонентская плата при этом не меняется.

Tele2 продолжает персонализировать продукты и настраивать их под потребности абонентов. На этот раз оператор запускает «умный тариф», который предлагает оптимальный для каждого клиента пакет услуг с учетом его предпочтений без изменения цены.

.Фото: Tele2

.Фото: Tele2

Теперь тарифный план «Мой онлайн+» подстраивается под абонента при его согласии. Система «умный тариф» сформирует индивидуальное соотношение минут и гигабайтов в личном кабинете пользователя. Для этого она проанализирует текущий профиль потребления клиента и предложит оптимальное наполнение тарифного плана. При этом абонент сам примет решение, переходить ли на индивидуальные параметры тарифа.

Для всех существующих абонентов тарифного плана «Мой онлайн+» в личном кабинете уже сформировано предложение с оптимальным соотношением гигабайтов и минут, а новые пользователи получат его в ближайшее время.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Темп жизни наших клиентов ускоряется, а потребности – меняются, и у абонентов не остается времени подбирать наполнение тарифа. Поэтому мы сделаем это за них: проанализируем, какие услуги они любят больше, и предложим им идеальный пакет. Вместо подбора параметров тарифа клиенты могут, например, подробнее изучить нашу программу лояльности или скачать в приложении промокод для следующего "Понедельника Tele2"».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске ФСБ задержала наркодилеров с килограммом героина
Численность населения Красноярского края продолжает падать
Мэрия Красноярска продает 9 земельных участков под высотки, склады и ТРЦ
В новую школу в Покровке начали записывать детей
Экс-губернаторы Хлопонин и Кузнецов будут осваивать руду в Туве и Красноярском крае
В Красноярске проходят облавы на уличных торговцев-нелегалов
Высокопоставленный сотрудник ГИБДД в Назарово попался на взятке
Мэрия Красноярска продает помещения под офисы
В Хакасии из-за провокационных снимков на КЭФ разогнали службу протокола главы республики
Новый храм появится на красноярской Взлетке
Стройка в сквере у Дворца Труда оказалась незаконной
Прокуратура: дом на Калинина, где обрушился потолок, должны расселить в 2020 году
Страсть к цветам на балконе обошлась женщине в 18 тысяч рублей
Закрытые в Красноярске маршруты предложили вернуть
Крыша полыхала, а люди спали. Полицейские спасли из горящего дома семейную пару
«Свете было только 12»: упавший в ванну телефон погубил школьницу в Норильске
На базе аэропорта Красноярск заработает международный хаб
Пекин, Харбин, Манчьжурия. Аэропорт Красноярска вводит новые рейсы
Китай предложил Красноярску построить метро
Дана, след! Служебная собака нашла в подвале тайник с нарколабораторией