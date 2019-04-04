В новую школу в Покровке начали записывать детей

СЕГОДНЯ 07:42 2019-04-04T07:42:54+03:00

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Школа №155 в Покровке начала прием ребятишек на обучение. Занятия здесь начнутся уже с 1 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска. В новой школе, которая, к слову рассчитана на 1280 детей, уже изъявили желание учиться 350 школьников. Напомним, здание построено по типовому проекту и включает в себя шесть блоков. Общая площадь - 20 тысяч квадратных метров. Укомплектована школа согласно самым последним тенденциям в образовании: классы оснастили технологическим оборудованием.

- В новой школе много витражей, просторных кабинетов и холлов, 51 кабинет, лаборатории, залы хореографии, фитнес-аэробики, радиорубка, лингафонный кабинет, комната психологической разгрузки, - сообщили в мэрии.

Кроме того, здесь будут проводить внеклассные занятия по йоге, четырем иностранным языкам и карате.

ИСТОЧНИК KP.RU