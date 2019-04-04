2019-04-04T10:15:17+03:00
Политика

Экс-губернаторы Хлопонин и Кузнецов будут осваивать руду в Туве и Красноярском крае

Политики вошли в состав совета директоров горно-металлургической компании «Интергео»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Хлопонин и Кузнецов будут осваивать руду в Туве и Красноярском краеХлопонин и Кузнецов будут осваивать руду в Туве и Красноярском краеФото: Мария ЛЕНЦ
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Экс-губернатор Красноярского края и бывший вице-премьер Александр Хлопонин возглавил совет директоров горно-металлургической компании «Интергео», которая входит в группу «Онэксим» Михаила Прохорова. Об этом сообщила пресс-сслужба «Онэксим». В составе совета директоров еще один бывший губернатор края - Лев Кузнецов.

Лев Кузнецов Фото: Мария ЛЕНЦ

Лев КузнецовФото: Мария ЛЕНЦ

Известно, что компания «Интергео» создана в 2008 году. Она реализует два крупных проекта - разработка крупнейшего в России месторождения меди в Туве (Ак-Суг) и разработка крупнейшего месторождения никеля в Красноярском крае (Кингаш). Напомним, что в 2014 году Александр Хлопонин был освобожден с должности вице-премьера по делам Северного Кавказа, в этом же году Лев Кузнецов возглавил министерство по делам Северного Кавказа. В состав нынешнего правительства, сформированного в 2018 году, ни Хлопонин, ни Кузнецов не вошли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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