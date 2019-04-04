В Красноярске проходят облавы на уличных торговцев-нелегалов

СЕГОДНЯ 06:09 2019-04-04T06:09:31+03:00

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Власти Красноярска продолжают борьбу с нелегальной уличной торговлей. Накануне рейд провела совместно с полицией администрация Советского района. Проверяющие нагрянули на Партизана Железняка (район краевой больницы) - одно из излюбленных мест у торговцев. К таким местам также относятся улицы Лазо, 9 мая и район автовокзала. Однако рейды идут повсеместно и постоянно. За две недели масштабных проверок составлен 21 протокол на нелегалов.

По закону нарушителям придется заплатить штраф: до 2 000 рублей - физлица, до 5 000 рублей - должностные лица, до 10 000 рублей - юрлица. Кроме того, проверяющие призывают красноярцев не покупать продукты в местах несанкционированной торговли - это небезопасно. Как правило, у продавцов нет санкнижек, товар может храниться и быть выложен с нарушением санитарных норм. Если хочется купить продукты местного производства, добро пожаловать на продовольственные фестивали и ярмарки. Добавим, что ранее масштабные рейды прошли в Свердловском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU